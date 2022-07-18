ЕС интенсифицирует обсуждения по транскаспийским связям.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказала в понедельник Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с заявлениями для печати с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Новость обновляется