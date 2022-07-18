В Азербайджане выросли поступления от взносов на ОМС

В Азербайджане в январе - июне 2022 года поступления от взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) выросли на 44,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 385,789 миллиона манатов.

Об этом, как передает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"Прогноз по взносам от этого вида страхования выполнен на 107 процентов", - говорится в публикации.