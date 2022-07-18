https://news.day.az/economy/1479965.html В Азербайджане выросли поступления от взносов на ОМС - Микаил Джаббаров
В Азербайджане выросли поступления от взносов на ОМС - Микаил Джаббаров
В Азербайджане в январе - июне 2022 года поступления от взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) выросли на 44,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 385,789 миллиона манатов.
Об этом, как передает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.
"Прогноз по взносам от этого вида страхования выполнен на 107 процентов", - говорится в публикации.
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