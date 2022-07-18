ЕС и Азербайджан подчеркнули необходимость изучения развития ЛЭП

ЕС и Азербайджан подчеркнули необходимость изучения развития линий электропередачи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в тексте "Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

В целях наиболее эффективного использования потенциала в сфере ВИЭ обеих сторон и поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников, а также торговли ею стороны согласны с необходимостью изучения развития линий электропередачи между ЕС и Азербайджаном, в том числе через Черное море и Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, а также обсудить потенциальное сотрудничество по адаптации электрических сетей и обменов к стандартам ENTSO-E.

Стороны также стремятся сотрудничать для разработки безопасных и устойчивых энергетических технологий и выявления инновационных идей для продвижения использования "зеленой" энергии и поиска климатически нейтральных решений.