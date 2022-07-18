ЕС и Азербайджан обсудят перспективы торговли «зеленым» водородом

ЕС и Азербайджан обсудят перспективы развития генерирующих мощностей, транспорта и торговли "зеленым" водородом и другими возобновляемыми газами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в тексте "Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

Стороны согласны с важностью использования возобновляемого водорода и других возобновляемых газов в качестве устойчивого решения для сокращения выбросов парниковых газов в трудно поддающихся обезуглероживанию промышленных процессах, секторах экономики, таких как производство электроэнергии. Они также подчеркивают важность создания условий для роста инвестиций в мощности и использование возобновляемого водорода и других возобновляемых газов.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества по обсуждению перспектив развития генерирующих мощностей, транспорта и торговли возобновляемым водородом и другими возобновляемыми газами, а также по использованию возобновляемого водорода и его производных в промышленных процессах и в хранении энергии.