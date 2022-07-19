Цена биткоина побила месячный рекорд

Цена биткойна, наиболее популярной криптовалюты в мире, поднялась выше $22 тысяч впервые с середины июня благодаря росту глобальных фондовых рынков, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Курс биткойна к 20:55 по бакинскому времени растет на 5,8% - до $22,147 тыс., по данным биржи Kraken.

Эфир, вторая по популярности криптовалюта, подскочила в цене на 11,3% - до $1496.

"Биткойн восстановился с уровней $20 тыс. на фоне чуть возросшего оптимизма Уолл-стрит к рисковым активам", - написал аналитик брокерской компании Oanda Эдвард Мойя.

Американские фондовые индексы завершили прошлую пятницу максимальным ростом за месяц и продолжают расти в понедельник, как и европейские акции.