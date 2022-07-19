Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 18 июля повысилась на 3,52 доллара относительно предыдущего показателя и составила 121,74 доллара за баррель, сообщает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 3,19 доллара - до 119,94 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 3,51 доллара, составив 72,49 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 18 июля выросла на 4,01 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 115,08 доллара за баррель.