Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за второй квартал 2022 год (R)

Активы Kapital Bank на 1 июля 2022 года составили 7,6 миллиарда манатов. Объем кредитного портфеля Банка достиг 3,1 миллиардов манатов.

Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 июля 2022 года составила 6,1 миллиарда манатов.

На 1 июля 2022 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 628 миллионов манатов, а обычные и привилегированные акции 245 миллионов манатов.

Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 106 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.