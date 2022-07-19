Удвоение поставок азербайджанского газа в ЕС

Автор: Инглаб Ахмедов

Визит в Азербайджан Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и подписание меморандума об удвоении поставок азербайджанского природного газа в Европу - поистине знаковое событие, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорил когда-то Марк Твен, "История никогда не повторяется, но она часто рифмуется".

Нынешняя геополитическая игра вокруг поставок энергоносителей в Европу и роль Азербайджана в этом процессе напоминают мне середину 90-х годов прошлого века. Началом его явилось заключение "Контракта века" и строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Но ценность нынешней договоренности вокруг удвоения поставок азербайджанского газа в Европу гораздо более высокая, поскольку сегодня Азербайджан является не просто одним из поставщиков энергоносителей, способных снизить зависимость Европы от монополии России, а полноценным партнером, который при этом подошел к нынешнему энерготупику в Евразии в хорошей "спортивной форме", с самодостаточностью и постоянством внешнеполитических приоритетов.

Отметим, что 18 июля между Азербайджаном и Европейским Союзом подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен.

Стороны договорились поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский союз по "Южному газовому коридору" в объеме не менее 20 миллиардов кубометров ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом.

В документе отмечается, что любой дальнейший экспорт природного газа в Европейский союз, помимо тех объемов, которые поставляются на сегодняшний день, потребует значительных инвестиций в расширение сети трубопроводов "Южного газового коридора" и развитие проекта по добыче.

Кроме того, ЕС и Азербайджан будут поощрять финансирование расширения сети трубопроводов "Южного газового коридора" с учетом климатической политики ЕС и его стратегии REPowerEU, в том числе путем сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Стороны также будут поддерживать инфраструктуру, готовую к конверсии с целью транспортировки возобновляемых газов, включая водород и его производные. Это означает, что новая инфраструктура должна быть способна транспортировать возобновляемые и низкоуглеродные газы, включая водород и его производные. Стороны стремятся содействовать развитию взаимовыгодной торговли природным газом, предвидя в будущем торговлю водородом, водородными производными и другими возобновляемыми газами (биометан и др.), а также электроэнергией, выработанной из ВИЭ.