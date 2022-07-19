TRACECA и ОТIF обсудили вопросы присоединения к международным конвенциям о ж/д перевозках

Генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии (ПС МПК) TRACECA Асет Асавбаев и генсек Межправительственной организации по международным грузоперевозкам (ОТIF) Вольфганг Кюппер обсудили вопросы процедур международных железнодорожных перевозок, правовые и технические требованиям в организации перевозок, сближение законодательств стран, присоединение к международным конвенциям о железнодорожных перевозках, а также различные аспекты применения единой накладной ЦИМ (конвенция о международных ж/д перевозках)/СМГС (соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении.)

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ПС МПК, данные вопросы также широко обсуждаются и находятся в компетенции транспортных ведомств, таможни, железнодорожных организаций стран-участниц TRACECA и ОТIF.

На встрече Асавбаев заявил, что применение единой накладной ЦИМ/СМГС, цифровизация и дальнейшая ее реализация на железных дорогах являются приоритетными вопросами, которые обозначены в стратегии и плане действий стран-участниц TRACECA.

"Планируется проведение второго совместного семинара, связанного с использованием электронной накладной, на который приглашены представители ОТIF. В связи с этим представляется весьма полезным обмен лучшими практиками с этой организацией", - отметил он.

Напомним, что в данном направлении TRACECA активно сотрудничает с Организацией сотрудничества железных дорог, Международным союзом железных дорог и международной компанией CIT Rail.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность перевозки грузов из Китая по маршруту Европа-Кавказ-Азия, а также увеличение грузопотока по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Генсек ОТIF подчеркнул, что сотрудничество организации с Китаем развивается в рамках заключенного меморандума о взаимопонимании и выразил готовность поделиться этим опытом с TRACECA.