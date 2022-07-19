Курс биткоина достиг максимума впервые с 13 июня

Биткоин в начале торгов 19 июля вырос до отметки в $22,8 тыс., что стало максимумом с 13 июня 2022 года. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На 8:50 по бакинскому времени первая криптовалюта торговалась около $21,8 тыс., показывая рост более чем на 9% за неделю. Позже биткоин в моменте поднялся до $22,8 тыс. К 12:35 по бакинскому времени актив снова откатился к показателям $21,8 тыс.

Рыночная капитализация биткоина была на уровне $417 млрд, а суточный объем торгов составил $59 млрд.