Начался экспорт смазочных масел из Азербайджана на европейские рынки

Начался экспорт смазочных масел азербайджанского производства на европейские рынки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Агентстве по развитию экономических зон сообщили, что продукция поставляется в Испанию, а также Боснию и Герцеговину.

Всего в эти страны было поставлено 5 тыс. тонн продукции.

Продукция производится в Сумгайытском химическом промышленном парке по немецкой и итальянской технологии.

В настоящее время производимые на заводе различные виды смазочных масел и антифризов экспортируются в около 30 стран мира. На предприятии с инвестиционной стоимостью 15 млн. долларов США постоянной работой обеспечены 150 человек.