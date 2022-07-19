https://news.day.az/economy/1480247.html Начался экспорт смазочных масел из Азербайджана на европейские рынки
Начался экспорт смазочных масел из Азербайджана на европейские рынки
Начался экспорт смазочных масел азербайджанского производства на европейские рынки.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Агентстве по развитию экономических зон сообщили, что продукция поставляется в Испанию, а также Боснию и Герцеговину.
Всего в эти страны было поставлено 5 тыс. тонн продукции.
Продукция производится в Сумгайытском химическом промышленном парке по немецкой и итальянской технологии.
В настоящее время производимые на заводе различные виды смазочных масел и антифризов экспортируются в около 30 стран мира. На предприятии с инвестиционной стоимостью 15 млн. долларов США постоянной работой обеспечены 150 человек.
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