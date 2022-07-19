https://news.day.az/economy/1480267.html В Азербайджане будет ежегодно определяться закупочная цена на продовольственную пшеницу
В Азербайджане будет ежегодно определяться закупочная цена на продовольственную пшеницу
В Азербайджане будет определена закупочная цена на продовольственную пшеницу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "О ряде мер по повышению уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей".
Согласно указу, государственная закупочная цена на продовольственную пшеницу будет определяться ежегодно до 1 августа 2022 года, а в последующие годы - ежегодно до 1 июля с учетом затрат на производство (себестоимости) продовольственной пшеницы и возможной прибыли производителя.
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