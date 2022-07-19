https://news.day.az/economy/1480280.html ЕС и SOCAR обсудили возможности увеличения добычи газа в Азербайджане
ЕС и SOCAR обсудили возможности увеличения добычи газа в Азербайджане
Временно исполняющий обязанности президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обсудили возможности увеличения добычи газа в Азербайджане.
Об этом, как передает Day.Az, написал Наджаф в Twitter.
Отметим, что Ровшан Наджаф и Кадри Симсон провели встречу в Баку.
"На встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон мы обсудили возможности увеличения добычи газа в Азербайджане, а также перспективы расширения пропускной способности трубопроводов TANAP и TAP, важность поддержки ЕС этих проектов", - говорится в публикации.
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