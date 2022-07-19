"Южный газовый коридор" предоставляет возможность экспортировать водород - Джейхун Байрамов
По "Южному газовому коридору" можно будет поставлять водород на европейский рынок.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.
"Чтобы внести вклад в усилия по повышению энергоэффективности, потенциально возможно поставлять водород по "Южному газовому коридору", - сказал Байрамов.
По его словам, Трансадриатический трубопровод (TAP) создает возможности для транспортировки топлива с чрезвычайно низким воздействием на климат, включая водород.
Напомним, что 18 июля между Азербайджаном и ЕС подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".
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