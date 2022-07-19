Азербайджан и ЕС расширяют диалог по "зеленой" энергетике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.

"Развитие возобновляемой энергетики является одной из приоритетных сфер нашего сотрудничества с ЕС", - сказал Байрамов.

По его словам, Азербайджан планирует увеличить долю ВИЭ в общей выработке электроэнергии с 17 до 30 процентов к 2030 году.

Байрамов также отметил, что через "Южный газовый коридор" потенциально возможно поставлять водород на европейский рынок.

Напомним, что 18 июля между Азербайджаном и ЕС подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".