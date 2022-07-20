ВТБ (Азербайджан) присоединился к усовершенствованной Системе быстрых переводов и платежей Центробанка республики - AniPay. Сервис позволяет совершать платежи по QR-коду, отправлять денежные переводы, в том числе клиентам других банков, оплачивать коммунальные услуги и многое другое. Средства на счет получателя зачисляются за пару секунд.

AniPay позволяет мгновенно совершать переводы между физлицами, предприятиями и государственными органами в режиме 24/7. При этом клиенту не нужно заполнять полные банковские реквизиты получателя. Для быстрого платежа можно ввести номер мобильного телефона либо персональный идентификационный номер или номер налогоплательщика. Оплатить или перевести средства из приложения можно также с помощью QR-кода.

Функционал нового сервиса дает возможность клиентам запрашивать средства на свой счет от других пользователей, возвращать перечисленные по ошибке деньги без посещения отделения банка, а также проводить несколько платежей единовременно.

"ВТБ (Азербайджан) активно развивает дистанционные сервисы для взаимодействия с клиентами. Комфорт и высокая скорость обслуживания являются приоритетными для нас. С помощью AniPay безналичные переводы и платежи станут еще более простыми и доступными для пользователей, при этом не уступая по безопасности обычным офлайн-операциям. Уверен, что активное использование платежной системы укрепит культуру безналичных платежей в стране. Мы продолжим развивать функционал AniPay для своих клиентов, дополняя его новыми возможностями", - прокомментировал председатель правления ВТБ (Азербайджан) Игорь Окаев.