https://news.day.az/economy/1480477.html В Азербайджане меняются правила выплат страховки при аварии
В Азербайджане меняются правила выплат страховки при аварии
Центробанк Азербайджана (ЦБА) утвердил нововведение по обязательному страхованию автомобилей, сообщает Day.Az со ссылкой на источник на страховом рынке страны.
Председатель ЦБА Талех Кязымов утвердил "Порядок регулирования выплат между страховщиками в связи с возмещением ущерба, причиненного автотранспортному средству, управляемому потерпевшим в дорожно-транспортном происшествии".
Согласно новому порядку, с 1 ноября 2022 года ущерб, нанесенный транспортному средству, застрахованному в обязательном порядке, будет возмещаться уже не противоположной стороной, а компанией, которой был застрахован автомобиль.
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