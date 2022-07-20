В Германии потребовали запустить «Северный поток-2»

Читатели немецкой газеты Die Welt потребовали правительство запустить поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так читатели газеты отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, который напомнил, что газопровод заморозили по инициативе Германии, хотя он был готов к работе.

В комментариях к материалу пользователи призвали "остановить политику" и запустить "Северный поток - 2", так как речь идет об экономической и социальной безопасности страны.