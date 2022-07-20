https://news.day.az/economy/1480519.html В Германии потребовали запустить «Северный поток-2»
В Германии потребовали запустить «Северный поток-2»
Читатели немецкой газеты Die Welt потребовали правительство запустить поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Так читатели газеты отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, который напомнил, что газопровод заморозили по инициативе Германии, хотя он был готов к работе.
В комментариях к материалу пользователи призвали "остановить политику" и запустить "Северный поток - 2", так как речь идет об экономической и социальной безопасности страны.
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