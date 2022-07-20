Соглашение по энергосотрудничеству между ЕС и Азербайджаном – победа обеих сторон

Меморандум о взаимопонимании по энергетике, подписанный между ЕС и Азербайджаном 18 июля, является победой обеих сторон, в особенности Азербайджана, с точки зрения отношения к нему как к стратегическому партнеру ЕС. Об этом сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, передает Day.Az.

"Недавно подписанный меморандум о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном по стратегическому энергетическому партнерству имеет большое значение. Это обширное соглашение, которое отражает основные интересы каждой стороны и гармонизирует их. В одном из пунктов документа говорится о том, что стороны будут совместно работать над обеспечением стабильных и предсказуемых поставок природного газа в ЕС. Так что ключевой задачей ЕС является получение природного газа не из России. Меморандум также соответствует долгосрочным целям ЕС по декарбонизации. Итак, ЕС говорит: "Мы хотим газ, он нам сейчас необходим. Но со временем мы хотим потреблять его все меньше и меньше, так как у нас есть цели по декарбонизации". Далее в документе говорится, что сотрудничество между двумя сторонами основано на долгосрочном партнерстве и принципе рыночного ценообразования. Итак, рыночное ценообразование - это то, чего действительно хочет Азербайджан. Азербайджан хочет знать, что со временем при продаже природного газа он сможет полагаться на цены, определяемые энергетическим рынком, а не правительствами. Азербайджан также хочет убедиться в том, что ЕС действительно продолжит инвестировать в инфраструктуру природного газа, даже если он преследует свои цели по декарбонизации", - сказал Брайза.

Он отметил, что еще один важный пункт заключается в том, что ЕС признает, что природный газ продолжит играть важную роль в энергопотреблении и производстве электроэнергии до 2030 года. И после 2030 года ЕС со временем заменит природный газ возобновляемыми источниками энергии с целью стать углеродно-нейтральным к 2050 году.

"ЕС гарантирует, что, по крайней мере, в течение следующих восьми лет природный газ будет важной частью его энергетического баланса с точки зрения потребления. Но после этого Евросоюз будет пытаться снизить потребление природного газа. Это, действительно, важный момент, потому что до начала войны в Украине казалось, что ЕС готовится отказаться от природного газа и дальнейших инвестиций в проекты по его добыче. Теперь ясно, что ЕС хочет продолжить инвестировать в газовую инфраструктуру и покупать природный газ. Потому что очевидно, что перед ним стоит срочная необходимость отказаться от российского газа. Но ЕС хочет сделать все это в сочетании со своими целями по углеродной нейтральности к 2050 году", - сказал бывший посол США.

Брайза отметил, что ведется много дискуссий о возобновляемых источниках энергии и сотрудничестве между частным сектором и компаниями государственного сектора для разработки технологий и возможностей для доставки "зеленой" электроэнергии из Азербайджана в Европу.

"Увеличение производства электроэнергии из энергии ветра и солнца также является большой целью Азербайджана, и потенциал ветряной и солнечной энергии в стране, конечно, огромен. Я знаю, что количество солнечных дней в южных районах Карабаха и в Нахчыване действительно большое. Кроме того, всем известно, какой большой потенциал ветряной энергии имеется на Абшеронском полуострове, в Баку и других частях Азербайджана. Это действительно перспективная область сотрудничества между ЕС и Азербайджаном", - сказал бывший посол США.

Брайза отметил, что основное внимание в меморандуме о взаимопонимании уделяется поставкам большего количества газа через Азербайджан в ЕС сейчас и в ближайшем будущем.

"Меморандум о взаимопонимании говорит о совместных обязательствах по расширению "Южного газового коридора", возможно, в сторону Западных Балкан, а также об обязательстве ЕС продолжать изыскивать финансирование для этих проектов, таких как расширение "Южного газового коридора". Это представляет реальный интерес для Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR. Казалось, что, возможно, ЕС попытается прекратить потребление природного газа и инвестиции в него. Поэтому для SOCAR очень важно, что ЕС заявляет о своей приверженности инвестированию в расширение "Южного газового коридора"", - добавил он.

Брайза отметил, что обе стороны обязуются сократить выбросы метана, что означает уменьшение эмиссии природного газа при добыче.

"В этом меморандуме обе стороны обязуются улавливать этот газ и использовать его, а не выбрасывать в атмосферу. Утечки природного газа также происходят при эксплуатации трубопроводов. Таким образом, обе стороны обязуются сотрудничать для сокращения таких выбросов в соответствии с глобальным обязательством по их сокращению. В этом контексте это очень дальновидное соглашение, которое обеспечивает баланс между природным газом и возобновляемыми источниками энергии. Основной момент, на который все обращают внимание в средствах массовой информации, связан с увеличением поставок природного газа в ЕС до 20 миллиардов кубометров газа к 2027 году. Азербайджану нужно выйти на этот уровень добычи, чтобы получить еще 10 миллиардов кубометров для ЕС. Стране потребуются большие инвестиции в новые газовые месторождения. Здесь также речь идет о торговле природным газом, который производится другими странами, такими как Туркменистан, то есть о поставках этого газа через Азербайджан. В меморандуме о взаимопонимании говорится о том, что ЕС сможет получить еще 10 миллиардов кубометров за счет двусторонней торговли, включая экспорт из Азербайджана, но не только", - пояснил он.

И, наконец, в меморандуме о взаимопонимании также говорится о совместной работе по защите побережья и окружающей среды от разливов нефти.

"Надеюсь, что Азербайджан в сотрудничестве с ЕС сможет начать региональный проект в Каспийском море по защите морской среды от дальнейших разливов нефти. Произошло огромное количество разливов из трубопроводов советской эпохи. ЕС, Азербайджан и Туркменистан могли бы сотрудничать в предотвращении и минимизации негативного воздействия разливов нефти в Каспийском море", - заключил Брайза.