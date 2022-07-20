Доходы SOFAZ с месторождений «АЧГ» и «Шахдениз»

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал доходы с месторождениЙ "Азери-Чираг-Гюнешди" (АЧГ) и "Шахдениз".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ГНФАР сообщили, что общие доходы с месторождения "АЧГ" за период с января по июнь этого года составили 4 870 млн долларов США.

В отчетный период объем доходов с месторождения "Шахдениз" (газ и конденсат) составил 633,256 млн долларов США.

В том числе, доходы, полученные от продажи конденсата с месторождения "Шахдениз" за 6 месяцев текущего года составили 219,357 млн долларов США.