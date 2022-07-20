https://news.day.az/economy/1480583.html Доходы SOFAZ с месторождений «АЧГ» и «Шахдениз»
Доходы SOFAZ с месторождений «АЧГ» и «Шахдениз»
Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал доходы с месторождениЙ "Азери-Чираг-Гюнешди" (АЧГ) и "Шахдениз".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ГНФАР сообщили, что общие доходы с месторождения "АЧГ" за период с января по июнь этого года составили 4 870 млн долларов США.
В отчетный период объем доходов с месторождения "Шахдениз" (газ и конденсат) составил 633,256 млн долларов США.
В том числе, доходы, полученные от продажи конденсата с месторождения "Шахдениз" за 6 месяцев текущего года составили 219,357 млн долларов США.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре