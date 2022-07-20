Между Азербайджаном и Турцией подписан Меморандум в связи с социальной сферой

Делегация во главе с министром по вопросам семьи и социальным услугам Турции Дерьей Янык побывала в агентстве DOST.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, гости были ознакомлены с центром DOST №1, им была предоставлена подробная информация о процессе предоставления услуг.

Приезд министра по вопросам семьи и социальным услугам Турции Дарьи Янык в агентство "DOST" совпал с обслуживанием миллионного посетителя. Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и Дерья Янык поздравили миллионного посетителя - Алекберову Нисаханым Иззетуллу гызы, вручили ей благодарственное письмо и подарки.

Затем был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством по вопросам семьи и социальным услугам Турецкой Республики. Документ подписали Сахиль Бабаев и Дерья Янык.

Целью меморандума о взаимопонимании является разработка проектов по обеспечению социального благополучия инвалидов и пожилых людей, детей и женщин, инвалидов войны, ветеранов войны и членов семей шехидов, обмен знаниями, опытом и лучшими практическими примерами, совершенствование услуг по защите детей, развитие и повышение эффективности социальных услуг, предоставляемых инвалидам, пожилым людям и детям.