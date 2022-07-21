Растущая экономика Азербайджана на фоне глобальной рецессии

Ущерб от пандемии COVID-19 усугубляется нынешней геополитической ситуацией, что приводит к еще большему замедлению мировой экономики. Мир может вступить в затяжной период слабого роста и высокой инфляции. Это повышает риск стагфляции с потенциально пагубными последствиями как для стран со средним, так и с низким уровнем доходов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно прогнозам Всемирного банка, ожидается, что глобальный рост сократится с 5,7 процента в 2021 году до 2,9 процента в 2022 году. Ожидается, что в 2023-2024 годах этот показатель будет колебаться примерно в том же темпе, поскольку война в Украине подрывает бизнес-деятельность, инвестиции и торговлю. В результате ущерба от пандемии и войны уровень дохода на душу населения в развивающихся странах в этом году будет почти на пять процентов ниже допандемического уровня.

Итак, как обстоят дела с экономикой в развитых странах мира?

Поскольку страны Европы являются нетто-импортерами энергии, более высокие мировые цены представляют собой негативный шок для условий торговли для большинства европейских государств, что приводит к снижению производства и росту инфляции. Сбои в цепочке поставок также нанесли ущерб некоторым отраслям, в том числе автомобильной, поскольку война и санкции препятствуют производству ключевых ресурсов. Как следствие, прогнозы по темпу роста ВВП еврозоны в 2022 году снизились до 2,8 процента (на 1,1 процентного пункта ниже, чем в январе). При этом наибольшее снижение наблюдается в таких странах, как Германия и Италия с относительно крупными производственными секторами и большей зависимостью от импорта энергоресурсов из России. В Соединенном Королевстве прогноз роста ВВП на 2022 год снизился на один процентный пункт: прогнозируется, что потребление будет ниже, чем ожидалось, поскольку инфляция снижает реальный располагаемый доход, а более жесткие финансовые условия, как ожидается, будут негативно влиять на инвестиции.

Прогноз для Соединенных Штатов уже был понижен в январе, в основном из-за непринятия пакета фискальной политики Build Back Better и продолжающихся сбоев в цепочке поставок. Дополнительная прогнозируемая уценка на 0,3 процентных пункта на 2022 год в текущем раунде отражает более быстрое прекращение денежно-кредитной поддержки, чем в предыдущем прогнозе. Прогноз для Канады снижен на 0,2 процентного пункта.

Краткий обзор по некоторым развитым странам мира дает основание утверждать, что спад экономики связан не только с мировыми тенденциями, так как порой неправильная экономическая политика в тандеме с глобальным кризисом может еще больше усугубить ситуацию внутри страны, а взвешенный экономических подход - наоборот, смягчить негативное влияние внешних факторов. В этом плане ярким примером является Азербайджан. В то время как вся глобальная экономика страдала только от пандемии COVID-19, Азербайджан вдобавок пережил и вторую Карабахскую войну, выйдя из всех этих испытаний с высоко поднятой головой.

За шесть месяцев текущего года экономика Азербайджана выросла на 6,2 процента, ненефтяная экономика - на 9,6 процента, общее промышленное производство в области промышленности - на 2,1 процента, сфера ненефтяной промышленности - на 11,5 процента. Доходы населения увеличились примерно на 20 процентов. Реформы, проведенные в экономической сфере, позволили собрать за шесть месяцев в налоговой сфере сверх прогноза два миллиарда манатов.

Как сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам шести месяцев этого года, работа, проделанная в эти шесть месяцев в экономической сфере, конечно, является результатом проведенных реформ, и эти результаты, цифры позволяют говорить о том, что все планы, намеченные до конца года, будут реализованы.

Более того, Азербайджан без внешней помощи отстраивает свои территории, которые превратились в руины в период армянской оккупации.

"Мы все делаем за свой счет, за год и восемь месяцев нам не было оказано никакой помощи. Никто ниоткуда не помог нам ни единым манатом, мы все делаем сами. Возводим города, села, строим здания и сколько еще всего сделаем", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Параллельно с этим в стране также решаются и социальные вопросы. В частности, семьи шехидов и ветераны войны постоянно окружены вниманием и заботой государства. После войны государство предоставило квартиры многим семьям шехидов и инвалидам войны. В прошлом году были предоставлены три тысячи квартир и индивидуальных домов, в этом году - 1 500 квартир и домов. В целом семьям шехидов и инвалидам первой и второй Карабахских войн предоставлены 12 тысяч 500 квартир.

Как сказал Trend эксперт-экономист Аслан Азимзаде, на фоне спада в мировой экономике рост макроэкономических показателей Азербайджана позволяет говорить о том, что в стране сформировались адаптационный механизм и сильная экономическая иммунная система против любого экономического кризиса, который может возникнуть в будущем.

"Следует отметить, что сегодня в мировой экономике наблюдается серьезная стагнация. Мы наблюдаем снижение макроэкономических показателей в ряде стран. По текущим показателям потребительская инфляция в США составляет девять процентов, а промышленная - 25 процентов. С другой стороны, потребительская инфляция в еврозоне в июне составила 8,6 процента, что является очень важным показателем. В данном случае мы видим, что повышение процентных ставок центральными банками европейских стран и Федеральной резервной системой (ФРС) США не оказывает серьезного влияния на балансировку экономики. Таким образом, повышение процентной ставки в указанных странах увеличило инфляцию, а не уменьшило ее. Потому что в основе структурного кризиса в мировой экономике сегодня лежат немонетарные факторы. В таком случае невозможно регулировать экономику монетарной политикой. По этой причине страны вносят серьезные изменения в свою экономическую политику и регулируют указанную проблему реальными и эффективными методами", - сказал он.

Азимзаде считает, что осенью мировая экономика может столкнуться с более серьезными показателями инфляции.

"Потому что указанный кризис больше всего проявляется в продовольственном и энергетическом секторах. На фоне спада в мировой экономике рост макроэкономических показателей Азербайджана позволяет говорить о том, что сформированы адаптационный механизм и крепкая экономическая иммунная система против любого экономического кризиса, который может возникнуть в стране в будущем. Инфляция, существующая в стране, связана не с денежной массой, а с внешними факторами, то есть с импортом. Таким образом, в условиях экономической стагнации в мире удорожание ввозимой в Азербайджан продукции создает в стране импортную инфляцию. Это основная причина. В то же время следует отметить, что применяемая в Азербайджане прогрессивная модель управления экономикой является одним из основных направлений, характеризующих устойчивость экономики страны. Привлечение прямых иностранных инвестиций в рамках проводимых сегодня в Карабахе работ по реконструкции и восстановлению может принести нашей стране высокие экономические дивиденды. В частности, передача высоких технологий в рамках этих инвестиций создаст возможность повышения производительности труда в различных отраслях экономики", - отметил эксперт.

Одним словом, несмотря на глобальные вызовы, сегодня Азербайджан не только обеспечивает устойчивый экономический рост, но и проводит гигантскую работу и выполняет все стоящие перед ним задачи. Это стало возможным в результате корректировок, а также проведенных реформ, прозрачности и отчетности.