Азербайджан имеет все возможности, чтобы выйти из мирового кризиса с дивидендами

Азербайджан может стать одной из тех стран, которые выйдут из нынешней глобальной кризисной экономической ситуации со своими дивидендами и конкурентными преимуществами.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой экономики и экономических отношений Университета Одлар Юрду Эльшад Мамедов.

Формирующаяся в мировой экономике ситуация говорит о погружении ее в структурный, системный кризис, связанный с падением эффективности капитала. И те процессы, которые мы видим сегодня в плане кризиса глобализации, конечно же, находят свое отражение в разных проявлениях - социальных, политических, экономических. Если рассматривать непосредственно очевидные проявления вышеупомянутого кризиса, то на сегодня это инфляция. Показатели инфляции достигают пиковых. И, конечно же, этот процесс должен быть правильно изучен и точно диагностирован.

Касаясь диагностики и анализа природы и структуры нынешней инфляции, хочу отметить, в первую очередь специфику общемировой инфляции и соответствующих ей трендов. Нынешняя инфляция это сочетание монетарной, то есть денежной инфляции, инфляции спроса в масштабах мировой экономики и инфляции структурной - инфляции предложения и издержек. Это очень важный момент, потому что актуальный мейнстрим, основная ветвь мировой экономической науки и теории в большей степени делает упор на решение всех формирующихся экономических проблем, на регулирование монетарной политики, денежной составляющей, на рост и сокращение процентных ставок по кредитам. И не случайно, что процентная ставка федеральной резервной системы является чуть ли не панацеей, сделанной по рецептам и лекалам той экономической науки, которая на сегодняшний день считается топовой. Но решение проблем, связанных с глубокими структурными диспропорциями в мировой экономике, только лишь монетарным методом не может быть эффективным. И мы сегодня становимся свидетелями накладывания денежной инфляции на инфляцию издержек. И очевидно, что только лишь монетарными методами решить проблему не удастся.

В сложившихся условиях формируются региональные проблемы, происходят процессы, связанные с переформатированием рынков. Мы видим, что несоответствие ресурсной базы, имеющейся международной транспортно-логистической системы, производственных мощностей в финансовом секторе экономики приводит к глубоким диспропорциям. И очевидно, что процессы, связанные с инфляцией, будут носить затяжной характер. Несомненно, что выходом из этого уже сформированного и продолжающего формироваться мирового экономического кризиса будет создание новых макрорегионов, переформатирование мировой экономики. Региональная экономическая интеграция с точки зрения экономического тренда становится и будет становиться, на мой взгляд, приоритетной.

В этом контексте мы можем констатировать глубокий кризис доллароцентричной мировой экономики. Мы должны быть готовы к формированию процесса региональной экономической интеграции, активно подключаться к этим процесса и найти в них свою нишу.

Азербайджан, безусловно, имеет огромные конкурентные преимущества. Это и потенциал для наращивания инвестиций, и потенциал освобожденных от оккупации территорий, и создание там соответствующего экономического климата. Те прогрессивные эффективные решения, которые принимаются с точки зрения качественно новых механизмов экономического управления, есть результат политической воли Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Все это дает нам основания полагать, что Азербайджан может стать одной из тех стран, которые выйдут из этой глобальной кризисной экономической ситуации со своими дивидендами и конкурентными преимуществами.

В период пандемии мы стали свидетелями того, что, несмотря на все внешнеэкономические шоки, связанные, в том числе с импортируемой инфляцией, азербайджанская экономика демонстрирует позитивные результаты. Это, на мой взгляд, следствие уверенной и эффективной политики государственного управления, основанной на приоритете национальных интересов страны, идей независимости и суверенитета, в том числе экономического.

Все это позволяет смотреть с оптимизмом на перспективы отечественной экономики. Думается, при наличии соответствующей эффективной инвестиционной политики, при наличии прогрессивной бюджетно-налоговой политики, при наличии правильного внешнеэкономического вектора с упором на региональную экономическую интеграцию, Азербайджан должен получить в результате происходящих глубоких структурных преобразований в мировой экономике свои конкретные устойчивые преимущества.

Лейла Таривердиева