В Лачине проведена новая линия электропередач

В Лачинском районе проведена новая линия электропередач мощностью 35 kV. Также через территорию Гюлябирд восстановлена воздушная линия к Лачинскому коридору.

Как передает Day.Az в ОАО "Азеришыг", новая линия Гюлябирд-Минкенд в качестве источника использует подстанцию "Гюлябирд".

С территории Лачинского коридора к селу Минкенд проведена воздушная линия протяженностью 29 км и мощностью 35 kV. Также завершено строительство воздушной линии "Бозлу-Пирджахан" протяженностью 17 км и мощностью 35 kV.

В настоящее время в Лачинском коридоре проводится кабельная линия мощностью 35 kV и протяженностью 10 км. Проводимые работы позволяют обеспечить электроэнергией любую территорию Лачинского района. Также запланировано проведение линий электропередач мощностью 35 kV в пяти направлениях и создание схемы кругового электроснабжения, соединяющей электросети Лачинского и Кяльбаджарского районов.