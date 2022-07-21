Европейский центробанк поднял процентную ставку впервые за 11 лет
Совет управляющих Европейского центрального банка принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. Об этом говорится на сайте регулятора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, с 27 июля базовая процентная ставка будет увеличена впервые с июля 2011 года до 0,5%, ставка по депозитам - до 0%, а ставка краткосрочным кредитам - до 0,75%.
"Совет управляющих ЕЦБ счел целесообразным сделать более масштабный первый шаг в нормализации процентных ставок, чем тот, о котором сообщил на предыдущем заседании",- заявил регулятор, уточнив, что решение основано на оценке инфляционных рисков.
Также ЕЦБ не исключил, что на ближайших заседаниях произойдет "дальнейшая нормализация процентных ставок".
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