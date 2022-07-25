Экономические показатели Азербайджана по итогам I полугодия удовлетворительные

Экономические показатели Азербайджана по итогам первых шести месяцев этого года удовлетворительные.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в понедельник министр экономики Микаил Джаббаров в эфире Азербайджанского телевидения (AZTV).

"Рост экономики на более чем 6 процентов, ненефтяного сектора - на 9,6 процента демонстрирует здоровый экономический рост. Во многих странах мира прогнозируется снижение темпов роста экономики в этом году, тогда как все ведущие рейтинговые агентства, опираясь на экономические показатели Азербайджана за первую половину этого года, повышают свои прогнозы", - сказал он.

Говоря о факторах, которые обеспечили экономический рост, Джаббаров отметил, что, во-первых, во время пандемии COVID-19 со стороны государства были предприняты последовательные меры. "Главной целью было обеспечение продолжения деятельности предприятий, сохранение рабочих мест и обеспечение целостности экономической структуры. Во-вторых, мы видим результаты экономических и структурных реформ. В-третьих, это связано с эффективностью в управлении государственными предприятиями. Еще одним фактором является продолжительно развивающаяся бизнес-среда. И наконец, нефтегазовый сектор продолжает играть важную роль в экономике Азербайджана. Как известно, в 2022 году на мировых биржах наблюдался рост цен на нефть и газ", - пояснил министр.