Принципы социальной справедливости остаются безусловными приоритетами для руководства Азербайджана

Решение социальных вопросов будет оставаться одним из приоритетов социально-экономического управления в стране. Принятая на днях Стратегия развития Азербайджана на ближайшие пять лет позволяет говорить о том, что принципы развития человеческого капитала и социальной справедливости остаются безусловными приоритетами. И это очень отрадно, потому что данные тренды являются основополагающими с точки зрения социально-экономической политики в передовых странах мира. В Азербайджане тоже поддержка широких слоев населения является безусловным приоритетом деятельности руководства страны.

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты населения Эльшад Мамедов.

По словам нашего собеседника, в этом контексте нужно отметить, что в течение последних четырех лет достигнуты позитивные результаты с точки зрения реализации социально-ориентированной государственной политики. В частности, существенно повышена прозрачность и эффективности деятельности соответствующей государственной структуры, что в значительной степени позволило перенаправить существенные финансовые потоки в сторону решения социальных вопросов. За последние годы мы стали свидетелями опережающего прироста зарплат, пенсий, пособий, того, что поддержка, в первую очередь уязвимых слоев населения стала безусловным и несомненным приоритетом социальной политики Президента Ильхама Алиева, подчеркнул Эльшад Мамедов.

"В целом, рост внимания государства к решению блока социальных вопросов, увеличение социальных потоков дают позитивные результаты в нескольких направлениях. Это, с одной стороны, улучшение социального благосостояния граждан, являющегося приоритетом для руководства страны. С другой - поддержка внутреннего рынка, покупательной способности на внутреннем рынке. И через вышеупомянутое мы можем говорить о стимулировании экономического роста, что крайне важно и также находится в числе приоритетов в плане социально-экономического управления в стране. Те позитивные тренды, которые были достигнуты на протяжении последних четырех лет в сфере соцзащиты населения, достижения прозрачности и эффективности госуправления по этому блоку вопросов, позволяют с оптимизмом смотреть на реализацию тех целей и задач, которые нашли свое отражение в концептуальной программе "Азербайджан 2030" и нынешней Стратегии", - сказал глава Наблюдательного совета при Минтруда.

Лейла Таривердиева