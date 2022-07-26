Создание новых промзон как потенциальный драйвер экономического развития Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Индустриализация и развитие ненефтяной промышленности являются на сегодня приоритетными направлениями азербайджанской экономики. Благодаря успешной экономической политики Президента Ильхама Алиева наша страна сделала огромный рывок в плане диверсификации экономики, реализации программы импортозамещения и расширения экспорта. Большие возможности в этом плане открывают промышленные парки и кварталы, а также агропарки, создание и модернизация мощностей по производству экспортоориентированной продукции. Основная цель этой работы - дальнейшее снижение зависимости от нефтяной экономики и упор на продукцию отечественного производства.

За первое полугодие 2022 года ненефтяная экономика Азербайджана выросла на 9,6 процента, ненефтяная промышленность - на 11,5 процента. Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции на 30,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,188 миллиарда долларов.

На промышленные зоны в плане экономического развития страны возложены большие задачи. Отражение этих целей и задач можно найти в подписанной главой государства 22 июля Стратегии социально-экономического развития Азербайджана в 2022-2026 годах. Поставленные задачи касаются не только работы уже действующих промзон, но и создания новых.

В течение 2022-2025 годов должен быть обеспечен полный запуск Алятской Свободной экономической зоны (СЭЗ). СЭЗ была заложена 1 июля 2021 года с участием главы государства. Распоряжение о создании Алятской СЭЗ было подписано главой государства в 2017 году. Через год был принят соответствующий закон, очень прогрессивный по своей сути, так как обеспечивал интересы и государства, и резидентов, и инвесторов.

Общая площадь Алятской свободной экономической зоны составит 850 гектаров. Основные цели создания СЭЗ - обеспечение производства экспортной продукции направленности с высокой добавленной стоимостью в соответствии с передовым опытом управления, привлечение инвесторов, оказывающих услуги с использованием инновационных технологий, создание новых рабочих мест и так далее. СЭЗ имеет стратегическое расположение - рядом с Международным торговым портом, играющим важную роль на маршруте коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Такое расположение является серьезной заявкой на успешную перспективу. Кстати, в ходе своего визита в Азербайджан в июле прошлого года президент Евросовета Шарль Мишель проявил интерес к Алятской СЭЗ, что говорит о многом.

Важным пунктом Стратегии на 2022-2026 годы являются планы по созданию в стране частных промышленных кварталов. Согласно документу, предусмотрена разработка механизма создания в стране частных промышленных кварталов и ведение их реестра. К концу 2025 года в Азербайджане должен начать действовать первый частный промышленный квартал. Основная цель - повышение доли частных промкварталов в ненефтяной промышленности. Поставлена задача обеспечения в промышленных зонах (промышленных парках и кварталах) производства экспортоориентированной продукции, а также наладки производств, нацеленных на импортозамещение. К 2026 году объем продукции, производимой в промышленных зонах, должен быть доведен до 15 процентов от общего объема продукции ненефтяной индустрии. В общем объеме ненефтяного экспорта долю промзон планируется довести до 25 процентов. Стратегия требует от соответствующих структур создания условий для того, чтобы каждый год в промышленных зонах регистрировалось одно предприятие, производящее продукцию, ориентированную на экспорт и цели импортозамещения.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане действуют 5 промышленных парков. Это Сумгайытский химико-промышленный парк, Балаханский промышленный парк, Гарадагский промышленный парк, Мингячевирский промышленный парк и Пираллахинский промышленный парк. На стадии создания находятся два промпарка на освобожденных территориях - Агдамский и Экономическая зона Аразская долина. В Агдамском промпарке уже зарегистрированы 9 резидентов. Которые планируют инвестировать более 50 миллионов манатов и создать свыше тысячи рабочих мест.

В целом статус резидента промышленных зон получили 104 хозяйствующих субъекта, 58 из них уже приступили к работе. До сегодняшнего дня они инвестировали в промзоны 6,4 миллиарда манатов и создали более 10 тысяч рабочих мест. На следующем этапе в рамках действующих проектов предусматривается дополнительно инвестировать в промзоны порядка 400 миллионов манатов и создать более 2,6 тысячи новых рабочих мест.

20 июля Президент Ильхам Алиев посетил город Сумгайыт, где принял участие церемониях открытия и закладки фундамента новых производственных предприятий в Сумгайытском химическом промышленном парке. СХПП является крупнейшим промышленным парком региона. На его территории действуют парка функционируют предприятия по производству нефтехимической, химической продукции, строительных материалов и др., создаются новые производственные и перерабатывающие предприятия. На сегодня в парке зарегистрирован 31 резидент, общий объем вложенных резидентами инвестиций превышает 3,27 миллиарда долларов. 19 из зарегистрированных резидентов уже работают. Продукция СХПП экспортируется в десятки стран мира, среди которых Турция, Япония, США, Канада, Италия, Китай, Россия, Украина, Польша, Финляндия, Нидерланды, Австрия, Дания, Казахстан, Узбекистан, Грузия, ОАЭ и другие.

Следует отметить, что согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 10 декабря 2021 года о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных от оккупации территориях, предпринимателям, которые будут осуществлять свою деятельность в промпарках, создающихся в этих районах, будут предоставляться дополнительные льготы. Речь идет о таможенных и налоговых льготах на импорт материалов, льготах, связанных с производственной деятельностью, более широким доступом к финансовым ресурсам и государственной поддержке.

Благодаря вводимым льготам и прочим мерам, принимаемым государством, интерес субъектов предпринимательства, как местных, так и зарубежных, к промпаркам Азербайджана растет. Сегодня предприятия-резиденты ПП уже производят ряд товаров, которые ранее импортировались страной. Например, азотные удобрения, полимеры, ферросплавы, табачные изделия, агрохимикаты, медицинские маски, шприцы, текстиль и др. Ныне Азербайджан не только обеспечивает себя этой продукцией, но и экспортирует ее.

Как отмечают экономисты, рост производства местной продукции постепенно избавит Азербайджан от многих статей импорта. Ведь таковы основные цели проводимых в стране реформ под руководством Президента Ильхама Алиева - развитие ненефтяного сектора, диверсификация экономики, программа импортозамещения по основным видам продукции. Эти задачи имеют первостепенное значение в условиях послевоенного развития Азербайджана. Восстановление освобожденных территорий требует значительных капиталовложений. Это, в свою очередь, ставит вопрос о минимизации валютных затрат на продукцию, которая потенциально может производиться в самом Азербайджане. Это - одна из основных задач, поставленных главой государства перед экономическим кластером страны. А подписанная 22 июля Стратегия определила пути ее решения.