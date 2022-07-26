Азербайджанским фермерам будут предоставлены дополнительные субсидии

В Бакинском бизнес-центре состоялась встреча в связи с исполнением указа Президента Азербайджана "О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей" от 19 июля 2022 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой министерство сельского хозяйства.

Во встрече приняли участие министр сельского хозяйства Инам Керимов, заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, заведующий отделом сельского хозяйства и экологии Кабинета министров Лятиф Гасымов, председатель правления Агентства государственных ресурсов Сабухи Садыгов, председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Заур Микаилов, производители зерна и фермеры.

На встрече было отмечено, что государство осуществляет меры поддержки для дальнейшего развития аграрной сферы, а также других отраслей экономики.

"Субсидируется развитие различных отраслей сельского хозяйства, в частности, отрасли производства зерна, государство вводит льготы, связанные с обеспечением техникой. Для предотвращения рисков в этой области Президент Азербайджана подписал соответствующий указ с целью поощрения посевов продовольственной пшеницы. Документ предусматривает предоставление фермерам субсидий на урожай в дополнение к субсидиям на посев с каждого гектара", - отмечалось на встрече.

Согласно указу, фермеры будут дополнительно получать субсидии за продовольственную пшеницу, которую они поставляют Агентству государственных ресурсов и мукомольным заводам.

Кроме того, будет установлена минимальная закупочная цена на продовольственную пшеницу.

"Таким образом, указ "О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей" будет стимулировать производство продовольственной пшеницы в Азербайджане и внесет важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности", - подчеркивалось на встрече.