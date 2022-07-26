Число получающих пенсию Президента значительно увеличилось

Коренные социальные реформы, проводимые в последние годы по поручениям главы государства, заметно расширили круг лиц, охваченных социальными выплатами, в том числе, ежемесячными пенсиями Президента.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечено, что по состоянию на 1 июля 2022 года число лиц, получающих ежемесячную президентскую пенсию, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (286,7 тыс человек) выросло на 26,3%. Четыре года назад этот показатель составлял 58 тыс. человек, и число этих лиц за последние 4 года выросло в 6,2 раза, составив 362 тыс. человек.

Отметим, за последние 4 года с повышением социальных выплат были учреждены новые виды пенсий.

Также членам семей шехидов, ветеранам Отечественной войны, в том числе, 94 тысячам лиц - инвалидам Отечественной войны было назначено 104 тысячи социальных выплат. Важную часть этих выплат составляют ежемесячные пенсии Президента.