Нефтегазовые поступления в бюджет Азербайджана превышают прогнозы

Нефтегазовый сектор продолжает играть важную роль в экономике Азербайджана, который зарекомендовал себя как надежный поставщик энергоресурсов на мировые рынки. Согласно данным Государственного таможенного комитета, в январе - июне 2022 года доля природного газа в общем экспорте Азербайджана составила 40,26 процента по сравнению с 18 процентами в аналогичном периоде 2021 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, за отчетный период страна увеличила экспорт природного газа на 9,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (10,379 миллиарда кубометров) - до 11,365 миллиарда кубометров.

А доля сырой нефти и нефтепродуктов в общем объеме экспорта Азербайджана за отчетный период составила 50,66 процента по сравнению с 65,19 процента годом ранее. Из Азербайджана было экспортировано более 12 915 622 тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 9,361 миллиарда долларов по сравнению с 13 545 898 тоннами (5,744 миллиарда долларов) в аналогичном периоде 2021 года.

Все это также отражается в поступлениях в госбюджет страны. В частности, поступления в первой половине 2022 года по нефтяному сектору превысили прогнозируемую сумму, что напрямую связано с объёмом налоговых поступлений по линии государственной нефтяной компании SOCAR.

Так, за отчетный период налоговые поступления от SOCAR составили 932,5 миллиона манатов, что на 265 миллионов манатов, или на 39,7 процента больше прогнозируемой суммы (667,5 миллиона манатов). Кроме того, налог на прибыль по линии подрядчиков за экспорт сырой нефти, добываемой с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в рамках соглашения о разделе продукции, составил 624,7 миллиона манатов, что превысило прогнозируемый объём (330 миллионов манатов) на 294,7 миллиона манатов, или на 89,4 процента. А налог на прибыль по линии подрядчиков за экспорт газа с газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" составил 543,4 миллиона манатов. Прогнозы по налоговым поступлениям с этого месторождения не делались.

Экспортные цены на сырую нефть и природный газ на мировых биржах оказались выше, чем предусматривалось в бюджете на 2022 год, что обусловило превышение поступлениями в государственный бюджет по нефтегазовому сектору прогнозируемых объёмов. Как известно, резкая волатильность цен на нефть создает серьезные проблемы для разработки и реализации макроэкономической и фискальной политики, а также макрофискального планирования и прогнозирования и приводит к значительным отклонениям между прогнозами и фактическими показателями. В среднесрочной перспективе это является одним из главных вызовов перед бюджетной политикой. Согласно расчетам, каждые 10 долларов падения цены на нефть приводят к ежегодному сокращению доходов общего бюджета в среднем на 2,6 миллиарда манатов. Поэтому при расчете доходов и расходов бюджета необходим консервативный подход к ценам на нефть для снижения риска от низких цен на нефть.

При расчете параметров бюджета на среднесрочный период среднегодовая цена нефти должна быть предусмотрена на уровне 50 долларов США для предотвращения рисков, связанных с ценой на нефть. Следует также отметить, что при составлении государственного бюджета перечисление из Государственного нефтяного фонда в государственный бюджет предусматривается не в иностранной валюте, а в манатах, что снижает прямое воздействие ценовых рисков на госбюджет.

Усовершенствованное бюджетное правило, применяемое с 1 января 2022 года, будет способствовать поэтапному снижению зависимости бюджета от нефтяных доходов, укреплению фискальной стабильности и финансовой дисциплины, а также позволит сохранять активы Государственного нефтяного фонда на целевых уровнях.

Отметим, что валютные резервы, накопленные в Государственном нефтяном фонде и Центральном банке, превышают госдолг в иностранной валюте более чем в 7 раз, что обеспечивает доверие кредиторов к нашей стране.

Международные рейтинговые агентства и финансовые институты также дают весьма позитивные прогнозы касательно бюджета Азербайджана. Так, согласно прогнозам Всемирного банка, доходы госбюджета вырастут на 8,8 процента в номинальном выражении по сравнению с предыдущим бюджетом. Это увеличение отражает более высокие прогнозируемые поступления от налогов, не связанных с энергоресурсами, в связи с ожидаемой более высокой активностью, и более высокими налогами от нефтяных компаний, поскольку базовая цена на нефть для бюджета повышена до 85 долларов США за баррель (с 50 долларов США в предыдущем бюджете).

А S&P Global Ratings повысило прогноз по профициту государственного бюджета Азербайджана на 2022 год с уровня трех процентов до шести процентов ВВП. Данный прогноз отражает более благоприятную динамику цен на нефть.

Итак, рост бюджета Азербайджана в обоих прогнозах связывается с высокими ценами на нефть и газ. Энергоресурсы продолжают оставаться драйвером роста азербайджанского экспорта, и учитывая растущий спрос на нефть и газ из Азербайджана, высокие цены на них будут приносить стране высокие дивиденды.