https://news.day.az/economy/1482285.html Цена на газ в Европе обновила рекорд 9 марта
Цена на газ в Европе обновила рекорд 9 марта
Цены на газ в Европе резко взлетели и впервые с 9 марта превысили 2000 долларов США на фоне сообщений "Газпрома" о дополнительном сокращении поставок, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По состоянию на 21:28 по бакинскому времени, по данным биржи TTF, цена августовских фьючерсов на газ составляет 2 239 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, 25 июля торги закрылись на отметке в 1852 доллара, а в среднем за месяц это значение составляло 1713 долларов.
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