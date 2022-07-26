Цена на газ в Европе обновила рекорд 9 марта

Цены на газ в Европе резко взлетели и впервые с 9 марта превысили 2000 долларов США на фоне сообщений "Газпрома" о дополнительном сокращении поставок, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По состоянию на 21:28 по бакинскому времени, по данным биржи TTF, цена августовских фьючерсов на газ составляет 2 239 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, 25 июля торги закрылись на отметке в 1852 доллара, а в среднем за месяц это значение составляло 1713 долларов.