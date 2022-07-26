https://news.day.az/economy/1482289.html Турция намерена продлить газовые соглашения с Россией, Азербайджаном и Ираном
Турция намерена продлить газовые соглашения с Россией, Азербайджаном и Ираном
Турция намерена продлить соглашения о закупках природного газа с Россией, Азербайджаном и Ираном. Об этом сообщил во вторник глава Минэнерго страны Фатих Донмез, передает Day.Az.
"Нашими основными поставщиками являются Россия, Азербайджан и Иран. Мы намерены продлить с ними контракты на новый срок. Мы стремимся удовлетворить свои потребности в энергоносителях", - сказал он в эфире телеканала Haber Global.
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