Турция намерена продлить газовые соглашения с Россией, Азербайджаном и Ираном

Турция намерена продлить соглашения о закупках природного газа с Россией, Азербайджаном и Ираном. Об этом сообщил во вторник глава Минэнерго страны Фатих Донмез, передает Day.Az.

"Нашими основными поставщиками являются Россия, Азербайджан и Иран. Мы намерены продлить с ними контракты на новый срок. Мы стремимся удовлетворить свои потребности в энергоносителях", - сказал он в эфире телеканала Haber Global.