Потенциал Карабаха в сфере альтернативной энергетики привлекателен для чешских компаний

Источник: Агентство международной информации Trend

Энергетические компании из Чехии могут быть заинтересованы в развитии проектов в Карабахе в сфере гидроэнергетики.

Об этом сказал в интервью Trend посол Чешской Республики в Азербайджане Милан Седлачек, передает Day.Az.

"Я только недавно вступил в должность. Со слов своих коллег из посольства, которые посетили Кяльбаджар и Лачин, могу судить об огромном гидроэнергетическом потенциале этих горных регионов, который также представляет интерес для чешских компаний", - сказал Седлачек.

По словам посла, в соответствии с существующими планами по декарбонизации, в ближайшие годы ЕС осуществит серьезный переход от природного газа к водороду. Евросоюз приветствует усилия своих партнеров в этом направлении, отметил дипломат.

"Производство и экспорт "зеленого" водорода требуют наличия соответствующей инфраструктуры, и мы знаем, что наши азербайджанские партнеры серьезно изучают этот вариант", - сказал Седлачек.

По его словам, сегодня компании из Чехии ожидают конкретных возможностей относительно участия в восстановительных работах в Карабахе.

"Своевременная публикация актуальной и полной информации была бы полезна компаниям, заинтересованным в участии в государственных тендерах. Недавняя публикация 4-летнего плана действий по созданию Зоны "зеленой" энергетики в Карабахе также имеет важное значение", - сказал Седлачек.