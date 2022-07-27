Консорциум TAP объявит третий тендер на закупку газа

Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) объявит тендер на закупку газа для своей операционной деятельности, а также для заправки компрессорных станций, сообщает Day.Az со ссылкой на консорциум.

Объявление о тендере будет опубликовано на корпоративном сайте консорциума до 1 августа 2022 года.

Условия тендера:

- период поставки: с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года;

- пункты доставки:

• точка соединения в Мелендуньо (Италия);

• пункт перекачки газа Snam Rete Gas в Мелендуньо;

• точка соединения в Неа Месимврия (Греция);

• виртуальная торговая точка TAP.

Консорциум TAP проводит такой тендер уже в третий раз. Первый состоялся в июне 2020 года, а второй - в мае 2021 года.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.