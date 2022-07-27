https://news.day.az/economy/1482466.html Микаил Джаббаров назвал сумму кредитов, выданных предпринимателям в связи с субсидированием процентов по существующим займам
Микаил Джаббаров назвал сумму кредитов, выданных предпринимателям в связи с субсидированием процентов по существующим займам
В связи с субсидированием процентов по существующим займам предпринимателям были выданы кредиты на сумму 65,1 миллиона манатов.
Об этом, как сообщает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.
"Положительные решения приняты по 5 022 из 6 308 полученных заявок на субсидирование процентов по существующим кредитам. Сумма одобренного субсидирования составляет 69,4 миллиона манатов, из которых предпринимателям выплачены 65,1 миллиона манатов", - говорится в публикации.
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