Микаил Джаббаров назвал сумму кредитов, выданных предпринимателям в связи с субсидированием процентов по существующим займам

В связи с субсидированием процентов по существующим займам предпринимателям были выданы кредиты на сумму 65,1 миллиона манатов.

Об этом, как сообщает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"Положительные решения приняты по 5 022 из 6 308 полученных заявок на субсидирование процентов по существующим кредитам. Сумма одобренного субсидирования составляет 69,4 миллиона манатов, из которых предпринимателям выплачены 65,1 миллиона манатов", - говорится в публикации.