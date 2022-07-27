ЕС ожидает увеличения поставок газа из Азербайджана в этом году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Еврокомиссию, об этом сказала комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, выступая 26 июля на пресс-конференции по итогам чрезвычайного заседания Совета министров ЕС по вопросам энергетики.

Она напомнила о своем визите в Азербайджан на прошлой неделе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы побывали в Азербайджане на прошлой неделе, где договорились более чем удвоить объемы поставок газа в ЕС к 2027 году. И мы ожидаем увеличения поставок на 4 миллиарда кубометров уже в этом году", - сказала Симсон.

Еврокомиссар добавила, что у ЕС также есть действующие соглашения с США, Канадой, Норвегией, Египтом и Израилем, давнее партнерство с Катаром и Алжиром.

"Кроме того, мы изучаем варианты увеличения импорта сжиженного природного газа из Нигерии. Страна уже является четвертым по величине экспортером в ЕС, но может внести еще больший вклад", - сказала Симсон.

Отметим, что 18 июля был подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Стороны договорились поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский союз по "Южному газовому коридору" в объеме не менее 20 миллиардов кубометров ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом.

В документе отмечается, что любой дальнейший экспорт природного газа в Европейский союз, помимо тех объемов, которые поставляются на сегодняшний день, потребует значительных инвестиций в расширение сети трубопроводов "Южного газового коридора" и развитие проекта по добыче.