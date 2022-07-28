В Азербайджане установлена госзакупочная цена на продовольственную пшеницу
Depozit faizini öncədən al!

Продолжается работа по реализации указа Президента Азербайджана "О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей" от 19 июля 2022 года, принятого в целях обеспечения продовольственной безопасности в стране, в том числе повышения уровня самообеспечения основными продуктами питания.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, в целях обеспечения исполнения пункта 2.3 указа на основании предложения Агентства государственных резервов, согласованного с соответствующими государственными структурами, в связи с повышением уровня самообеспечения продовольственной пшеницей, стимулированием деятельности местных производителей продовольственной пшеницы и оказанием им государственной поддержки, Кабинет министров принял соответствующее постановление.

Настоящим постановлением с учетом производственных затрат (себестоимости) продовольственной пшеницы и возможной прибыли производителя в соответствии с показателями качества, указанными в приложении №1 к "Правилам хранения и использования Государственного зернового фонда", утвержденным постановлением Кабмина №105 от 7 июля 2009 года, государственная закупочная цена за тонну местной продовольственной пшеницы на 2022 год установлена в размере 580 (пятьсот восемьдесят) манатов.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.