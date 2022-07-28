Бакинский порт увеличил перевалку контейнеров

В первом полугодии 2022 года ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" увеличило перевалку контейнеров на 31,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 27 844 TEU-контейнеров.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на порт.

"Перевалка контейнеров портом растет с каждым годом. Если в 2018 году через Бакинский порт было перевалено 22 887 контейнеров, то в 2019 году - 35 024, в 2020 году - 40 345, а в 2021 году - 45 025. Перевалка портом контейнеров в 2021 году выросла более чем вдвое по сравнению с 2018 годом. До конца нынешнего года прогнозируется еще больший рост этого показателя", - говорится в сообщении.