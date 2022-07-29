Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в пятницу утром немного поднимаются без преобладания какого-то одного фактора, при этом и всю неделю они могут завершить в небольшом плюсе. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть североморской марки Brent растёт на 0,06%, до 101,89 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на американскую WTI - на 0,31%, до 96,72 доллара.

С понедельника Brent подорожал на 3,3%, WTI - на 1,9%. Трейдеры оценивали перспективы дальнейшей нехватки предложения. В то же время сейчас на первый план выдвигается понижательный фактор - сомнения в спросе вследствие неудовлетворительных оценок экономического развития в мире.

Так, накануне вышла первая оценка министерства торговли США, где говорится, что ВВП страны во прошлом квартале опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), и подтверждение этой оценки будет означать техническую рецессию.

"Рынок ищет компромисс между рисками рецессии, ведущими к разрушению спроса... и фундаментальным дефицитом предложения", - оценивает ситуацию управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).

Инвесторы также обратили внимание на сообщения СМИ, согласно которым страны ОПЕК+ на следующей своей встрече могут обсудить сохранение уровня добычи нефти или его небольшое увеличение. Заседание альянса пройдет 3 августа.