Общий инвестиционный климат в Азербайджане продолжает развиваться, но есть некоторые важные вызовы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в документе под названием "Инвестиционные отчеты 2022 года:Азербайджан", опубликованном Госдепартаментом США.

Было отмечено, что правительство Азербайджана путем реформ в направлении диверсификации экономики и стимулирования экономического роста, основанного на частном секторе, стремится привлечь в страну иностранные инвестиции.

В документе отмечается, что экономика Азербайджана зависит от нефти и газа, на долю которых приходится 88% общих доходов страны и более половины государственного бюджета.

Такжео отмечается, что в 2021 году экономика Азербайджана выросла на 5,6%, в отличие от 2020 года, когда она сократилась на 4,3%.