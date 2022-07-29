https://news.day.az/economy/1482957.html Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли
Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли
В первом полугодии 2022 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 1,8 процента и составили 54,2 миллиарда долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.
Отметим, что ЦБА 29 июля принял решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 7,75 процента. Верхний предел процентного коридора остался на уровне 9,25 процента, а нижний - 6,25 процента.
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