В первом полугодии 2022 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 1,8 процента и составили 54,2 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

Отметим, что ЦБА 29 июля принял решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 7,75 процента. Верхний предел процентного коридора остался на уровне 9,25 процента, а нижний - 6,25 процента.