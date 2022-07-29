В Азербайджане может появиться платежная система "Мир"

Центробанк Азербайджана (ЦБА) обсуждает возможность функционирования российской платежной системы "Мир" в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции генеральный директор ЦБА Фарид Османов.

"Этот вопрос обсуждается с учетом политических и экономических моментов с участием соответствующих государственных структур, а также в рамках межправительственной азербайджано-российской комиссии. Окончательное решение будет обнародовано после его принятия", - отметил Османов.