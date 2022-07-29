https://news.day.az/economy/1482974.html В Азербайджане может появиться платежная система "Мир"
В Азербайджане может появиться платежная система "Мир"
Центробанк Азербайджана (ЦБА) обсуждает возможность функционирования российской платежной системы "Мир" в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции генеральный директор ЦБА Фарид Османов.
"Этот вопрос обсуждается с учетом политических и экономических моментов с участием соответствующих государственных структур, а также в рамках межправительственной азербайджано-российской комиссии. Окончательное решение будет обнародовано после его принятия", - отметил Османов.
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