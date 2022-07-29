Азербайджанская инвесткомпания подписала соглашение с ведущей краудфандинговой платформой Израиля

Подписано инвестиционное соглашение между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и компанией OurCrowd - ведущей мировой краудфандинговой платформой Израиля.

Об этом, как передает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"В соответствии с документом, Азербайджанская инвестиционная компания будет инвестировать в стартапы OurCrowd, которые внесут свой вклад в экономику Азербайджана", - говорится в публикации.