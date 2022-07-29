https://news.day.az/economy/1482981.html Азербайджанская инвесткомпания подписала соглашение с ведущей краудфандинговой платформой Израиля
Азербайджанская инвесткомпания подписала соглашение с ведущей краудфандинговой платформой Израиля
Подписано инвестиционное соглашение между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и компанией OurCrowd - ведущей мировой краудфандинговой платформой Израиля.
Об этом, как передает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.
"В соответствии с документом, Азербайджанская инвестиционная компания будет инвестировать в стартапы OurCrowd, которые внесут свой вклад в экономику Азербайджана", - говорится в публикации.
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