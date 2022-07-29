https://news.day.az/economy/1482990.html В Азербайджане могут создать Национальное рейтинговое агентство
В Азербайджане могут создать Национальное рейтинговое агентство
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) рассматривает возможность создания Национального рейтингового агентства.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления ЦБА Талех Кязымов.
"Центральный банк Азербайджана на данный момент изучает международный опыт в этой сфере", - сказал Кязымов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре