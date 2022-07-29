В Азербайджане могут создать Национальное рейтинговое агентство

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) рассматривает возможность создания Национального рейтингового агентства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления ЦБА Талех Кязымов.

"Центральный банк Азербайджана на данный момент изучает международный опыт в этой сфере", - сказал Кязымов.