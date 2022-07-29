На какую сумму ЦБ Азербайджана приобрел инвалюту?

Центробанк Азербайджана (ЦБА) в январе-июле 2022 года приобрел на валютном рынке инвалюту на сумму 485 миллионов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции генеральный директор ЦБА Али Ахмедов.

Напомним, что на 30 июня 2022 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 7,371 миллиарда долларов. Это на 1,95 процента, или 141,2 миллиона долларов больше показателя предыдущего месяца и на 14,2 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

По данным регулятора, на 30 июня 2021 года официальные валютные резервы ЦБА составили 6,455 миллиарда долларов.