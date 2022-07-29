Центробанк планирует онлайн-продажи на рынке ценных бумаг

Центробанк Азербайджана (ЦБА) ведет переговоры с несколькими инвестиционными компаниями для организации онлайн-продаж на рынке ценных бумаг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления ЦБА Талех Кязымов.

"Подробная информация об этом будет обнародована позже. Мы понимаем, что в соседних странах очень активно развивают международный опыт в этой сфере, и хотели бы, чтобы на рынке ценных бумаг осуществлялась купля-продажа цифровых акций и облигаций", - сказал Кязымов.