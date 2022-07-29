Совместная деятельность высшего образования и науки сыграет исключительно положительную роль

Указ Президента Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных с совершенствованием управления в сфере науки и образования" является очень своевременным и необходимым.

Об этом сказал Trend вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), генеральный директор Института катализа и неорганической химии Дильгам Тагиев, передает Day.Az.

"До последнего дня эти сферы функционировали раздельно. Считаю, что совместная деятельность, интеграция высшего образования и науки сыграет исключительно положительную роль. В связи с этим мы будем выполнять возложенные на нас задачи.

Президиум академии возьмет на себя ответственность за определение новых приоритетных научных направлений, структурную оптимизацию, принятие нового устава и другие вопросы", - сказал Тагиев.

По его словам, изменения, предусмотренные в соответствии с вызовами современности, пойдут только на пользу общему делу.

"Этот шаг послужит развитию науки. Наука и высшее образование должны работать сообща, чтобы готовить новые кадры, чтобы наука принимала активное участие в подготовке новых кадров, которые будут участвовать в ее развитии", - сказал он.