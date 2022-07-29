Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит.

Как передает Day.Az, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил льготный кредит на сумму 198 тысяч манатов компании ООО Azani Tekstil", - говорится в публикации.