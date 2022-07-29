https://news.day.az/economy/1483042.html Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил льготный кредит
Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил льготный кредит
Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит.
Как передает Day.Az, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.
"Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил льготный кредит на сумму 198 тысяч манатов компании ООО Azani Tekstil", - говорится в публикации.
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