https://news.day.az/economy/1483043.html Экономические отношения между Азербайджаном и Израилем продолжают развиваться - посол Джордж Дик
Экономические отношения между Азербайджаном и Израилем продолжают развиваться - посол Джордж Дик
Экономические отношения между Азербайджаном и Израилем продолжают развиваться.
Как передает Day.Az, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал на своей странице в Twitter.
"Поздравляем ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и израильскую OurCrowd с этим важным сотрудничеством, которое будет способствовать экономическому росту обеих наших стран", - говорится в публикации.
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