Экономические отношения между Азербайджаном и Израилем продолжают развиваться.

Как передает Day.Az, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляем ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и израильскую OurCrowd с этим важным сотрудничеством, которое будет способствовать экономическому росту обеих наших стран", - говорится в публикации.